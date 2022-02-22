Украина осуждает признание Россией ДНР и ЛНР – МИД

В МИД выпустили заявление о признании ЛНР и ДНР Россией. Фото: Украинская правда

Украина осуждает решение Российской Федерации о признании независимости ЛНР и ДНР.

Такими действиями российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, сообщается на сайте МИД.

"Мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе", говорится в заяве.

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Решение РФ о признании так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики" не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход русской Федерации из Минских договоренностей.

Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".