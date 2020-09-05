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суббота, 05 сентября 2020 21:20

Украина и Румыния усилили военное сотрудничество

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Украина и Румыния усилили военное сотрудничество
Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Фото из соцсетей

Украина и Румыния подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщило посольство Румынии в Украине.

"5 сентября 2020 Министр обороны Украины Андрей Таран, в рамках своего визита в г. Бухарест, и Министр национальной обороны Румынии Николае Чуке подписали Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в военно-технической сфере. Межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленную на укрепление безопасности в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отметили, что визит в Бухарест создал условия для дальнейшего углубления двустороннего военно-политического, военного и военно-технического сотрудничества и развития партнерских отношений Вооруженных Сил Украины с вооруженными силами Румынии, которые обеспечивают стабильность ситуации безопасности на юго-восточном фланге НАТО.

Ранее Украина не пустила в Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Арпада Потапи.

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