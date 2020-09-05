В Украину не пустили госсекретаря Венгрии

В Ужгород не пустили венгерского чиновника. Фото: Ужгородский вестник

Украина не пустила в Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Арпада Потапи через введенный с 27 августа запрет въезда иностранцев в нашу страну.

Арпад Потапи планировал посетить церемонию открытия школы №10 в Ужгороде, состоявшейся 3 сентября, сообщает МИД Украины.

"Реконструкция учебного заведения состоялась при финансовой поддержке венгерского правительства, однако его приезд был заблокирован из-за недавнего решения Киева о запрете въезда иностранцев. Украина могла сделать исключение для правительственной делегации из Будапешта во главе с Потапом, но отказалась это делать", - заявил венгерский консул Ласло Куте.

"Невозможность въезда связана с введенными правительством Украины ограничениям на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера", - заявило внешнеполитическое ведомство.

В МИД одновременно считают, что эта ситуация свидетельствует об обострении конфликтной риторики от представителей официального Будапешта: "Такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, а не способствует нормализации украинского-венгерских отношений".

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Напомним, 1 сентября правительство Венгрии также приняло решение закрыть границы для иностранцев из-за распространения коронавируса.