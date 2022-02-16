Украина хочет реакции ООН на возможное признание ЛДНР Россией

Украина обратилась в ООН. Фото: news.un.org

Украина предлагает Совбезу ООН отреагировать на решение Государственной думы России о признании ЛДНР.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.

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"Украина официально обратилась в Совбез ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. ЛДНР, что подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля", – указал Кулеба.

15 февраля Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ЛДНР. За соответствующий законопроект проголосовал 351 депутат. Против – 16. Окончательное решение должно быть принято Путиным. В Белом доме заявили, что возможное признание "народных республик" со стороны России повлечет определенные последствия для Москвы.