В Офисе президента отреагировали на решение Госдумы по ЛДНР

Подоляк отметил, что такое решение разрушает Минские договоренности. Фото: Reuters

Решение Госдумы обратиться к президенту России Владимиру Путину о признании ЛДНР усложнит ситуацию в Европе.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает "Интерфакс-Украина".

"Выход России из Минских договоренностей и любые политико-юридические шаги в пользу оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к немецкой стороне как к участнице "нормандского формата", проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве. Можно только сожалеть, что там пошли на это эскалационное действие, которое лишь усугубляет ситуацию в Европе", - заявил он.

Подоляк считает, что сама формулировка вопроса о признании оккупационных структур является шагом к разрушению Минских документов.

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"Если Россия приняла решение де-юре и де-факто выйти из Минских договоренностей, то это лишь доказывает, что именно российская сторона несет ответственность за отсутствие существенного прогресса в переговорном процессе по прекращению войны на Донбассе", - заявил он.

Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ЛДНР. За соответствующий законопроект проголосовал 351 депутат. Против – 16. Решение Думы не означает признание ЛДНР. Это должен решить Путин.