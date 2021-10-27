Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева

Команда "Квартала 95" вряд ли понимала, что участвует в противозаконной деятельности, когда получала деньги от Приватбанка, находившегося тогда в собственности олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сказала бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева в интервью "Радіо Свобода", комментируя расследование об офшорах Владимира Зеленского и его команды.
"Что касается отмывания 40 миллионов долларов через счета компании - это интересный момент. И мне трудно сказать, прошли эти деньги как отмывание, получила ли их компания за какой-то продакшн и не знала, что это были грязные деньги.
Но документы, которые показывали, свидетельствуют о том, что это факт и транзакции были, и ворованные деньги Приватбанка таки прошли через "Квартал 95".
Знала ли сама команда, что эти деньги были украдены? Сомневаюсь, что знала и намеренно это делала. Но это мои предположения", - сказала экс-председатель НБУ.
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"На СНБО я говорила, что нам нужно делать налоговую амнистию. Весь большой и средний бизнес нашей страны давно не только закредитован из-за границы, но и имеет корпоративную структуру, основанную на иностранных компаниях.
Как "Квартал 95" - работал весь бизнес в стране. И это нужно было менять. Поэтому я бы претензии ни Зеленскому, ни его команде не выдвинула бы", - заявила Гонтарева.
3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников.
"Кварталовцы" зарегистрировали более 10 фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре.
В офисе президента заявили, что в фильме нет никакого компромата, а Зеленский сказал, что в фильме "сюжет так себе".
НАПК проверило декларацию президента Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова относительно расследования журналистов Pandora Papers.
26 октября НАПК заявило, что не нашло нарушений в декларации президента.
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