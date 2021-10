НАПК не нашло нарушений в декларации Зеленского

Зеленский смог предоставить НАПК необходимые документы. Фото: ОП

Национальное агентство по предотвращению коррупции не нашло нарушений в декларации президента Владимира Зеленского.

Ведомство провело полную проверку документов. Признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов не выявили.

НАПК проверило дом в Форте-дей-Марме в Италии стоимостью более 88,5 млн грн. Им владеет общество с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., конечным бенефициарным владельцем которого является первая леди Елена Зеленская. С 2020 года здание сдают в аренду. Об этом Зеленский предоставил документы.

Агентство исследовало отсутствие сведений о компании Maltex Multicapital Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Она фигурировала в расследовании. Зеленский предоставил НАПК копии писем директоров компаний Film Heritage Inc. и Maltex Multicapital Corp. об отсутствии каких-либо выплат в 2019-2020 годах от компании Maltex Multicapital Corp. в пользу Film Heritage Inc., а также от компании Film Heritage Inc. в пользу супруги.

В НАПК сказали, что президент предоставил все объяснения и документы по этому вопросу. Отправили запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза. Ответа пока не получили.

3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на офшорные фирмі Зеленского и его соратников. "Кварталовцы" зарегистрировали более 10 фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В офисе президента заявили, что в фильме нет никаого компромата, а Зеленский сказал, что в фильме "сюжет так себе". НАПК проверило декларацию президента Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова относительно расследования журналистов Pandora Papers.