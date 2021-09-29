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Угрозы отмены безвиза нет - МИД

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Угрозы отмены безвиза нет - МИД
Безвизовый режим между ЕС и Украиной действует с 2017 года. Фото: Reuters

Украина не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Никаких причин для такого решения нет и быть не может", - заявил он.

4 августа Еврокомиссия обнародовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украины, анализировались 2020 год и первая половина 2021-го, напомнил представитель министерства.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима.

Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства.

МИД Украины уже предложил отдельным странам-членам ЕС и Европейской комиссии провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства.

Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", - сообщил Николенко.

"Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии, как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза, происходит на должном уровне", - заявил представитель МИД.

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Ранее СМИ сообщили, что возможные нарушения некоторых стран Западных Балкан, Молдовой, Грузией и Украиной, побудили некоторых членов ЕС поднять вопрос о возможной отмены безвизового режима.

11 июня 2017 года вступило в силу решение ЕС о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.

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