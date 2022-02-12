Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам

"Слуги" призвали украинцев сохранять спокойствие и отметили мощь армии. Фото: УП

Украина имеет мощнейшую армию за все время с 2014 года и самую большую коалицию партнеров в нашу поддержку за все время независимости.

Об этом заявили во фракции "Слуга Народа".

"Власть сделала все, чтобы пророссийские силы в Украине имели меньше возможностей за все время независимости.

Ситуация контролируется нашей армией во главе с верховным главнокомандующим - президентом Владимиром Зеленским, разведкой, дипломатами, а также нашими партнерами. В режиме 24/7 у нас есть постоянная координация со всеми ведущими государствами мира. Такого единения ведущих демократий уже не было десятки лет", - говорится в заявлении.

Во фракции заверили, что народные депутаты готовы в любой момент собраться на заседание парламента для принятия важных решений по защите страны и усилению ее обороноспособности.

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"Сейчас звучат уже далеко не впервые за последние полгода "объявление" о начале более широкого вторжения. Доверять ли этому? Никто не может предвидеть будущее. Но все мы знаем, что украинский народ будет сопротивляться, а значит, это не могут не осознавать в России.

У нас есть не только Вооруженные силы, но и сотни тысяч ветеранов, а также миллионы других граждан, которые не станут терпеть никакого порабощения. Именно на это и нужно ориентироваться, а не на постоянное обновление панических новостей со ссылкой на анонимный источник на сайтах или в соцсетях. Тем более что почти все такие новости впоследствии опровергаются", - говорится в сообщении.

Сохраняем спокойствие и на своем уровне делаем то, что от нас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее, призывали "Слуги".

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти уже 16 февраля. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных. 11 февраля президент США Джозеф Байден на встрече с лидерами НАТО и Европейского Союза заявил им о том, что Россия якобы уже через несколько дней совершит нападение на Украину. По его данным, такое решение принял российский президент Владимир Путин, а атака якобы стартует с воздушных ударов. А информационное агентство Bloomberg назвало датой вторжения 15 февраля – на основании слов анонимных источников из Белого дома.