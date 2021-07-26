У Зеленского появились авторитарные ноты. Это достаточно тревожно - социолог

Также Зеленский занимается популизмом, сказал социолог. Фото: Сергей Старостенко

Президент Владимир Зеленский начал делать авторитарные шаги. Об этом сказал социолог Евгений Головаха.

"Появились первые авторитарные ноты. В том, как он принимает решение. Мне от этого довольно тревожно. Хотя бы пример с Конституционным судом", - цитирует социолога "Українська правда"

"Общество всегда ждет, чтобы убрали всех. Если бы мы эти ожидания большинства населения воплощали в жизнь, то у нас управлять не было бы кому.

У массового сознания есть желание наказать всех представителей прожорливой элиты за все, что они сделали за последние 30 лет. Поэтому не надо в данном случае идти на поводу у общественного мнения. Но есть авторитарные шаги, на грани закона", - отметил социолог.

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"На посту президента Зеленский воспроизводит механизм управления системой в "квартале". И думает, что эти же методы будут успешны и здесь. Но правила бизнеса и законы страны - это разные вещи.

Честно говоря, один вид судьи Тупицкого оскорбляет мое достоинство гражданина. Его курорты и поведение. Есть же законы в стране и надо к ним относиться осторожно. Если такие авторитарные решения будут не системными, а с вкраплениями, то это может быть. Но если это станет методом руководства - будет представлять угрозу для демократии. И я этого боюсь. И об этом надо напоминать ему (Зеленскому. - Gazeta.ua) через представителей СМИ и экспертную среду", - сказал Евгений Головаха.

"Большая стройка" и посадить миллиард деревьев - это популизм, говорит социолог.

"Злокачественный популизм - это о миллиарде деревьев. Этим должно заниматься министерство экологии с движениями и организациями, а не президент", - отметил эксперт.

В марте президент Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда. В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.