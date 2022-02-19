У Зеленского отреагировали на заявление Байдена о нападении РФ

Подоляк: Украина надеется на дипломатию. Фото: © sud.ua

Украина воспользуется шансом для дипломатии. Однако никто не знает, "какие мысли в уме" у президента России Владимира Путина.

Об этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк сказал CNN.

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Подоляк отметил, что позиция президента США Джо Байдена, несомненно, основана на информации разведывательного сообщества. Он объяснил, что "это не вопрос согласия или несогласия с заявлениями".

Однако "следует обратить внимание на более важный смысл в словах президента Байдена: он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом", - сказал Подоляк.

Другой высокопоставленный украинский чиновник сообщил CNN, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в субботу и планирует вернуться в Киев в этот же день. Окончательно "ситуация с безопасностью будет пересмотрена утром".

Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Украину, в частности, на Киев. Нападение может произойти в ближайшие недели. Об этом Байден сказал в обращении по поводу ситуации в Украине. "Россия сейчас практически оцепила Украину из Беларуси вдоль российской границы на юге. У нас есть основания говорить, что Россия хочет напасть на Украину следующие недели-дни. Мы думаем, что они нападут на Киев. Там 2,8 миллиона населения", сказал президент США.