У партии Зеленского появилась новый председатель

Елена Шуляк была представительницей правительства Гончарука в Верховной Раде. Фото: sluga-narodu.com

Председателем президентской партии "Слуга народа" выбрали народного депутата Елену Шуляк.

Решение принял съезд партии в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

Ее кандидатуру предложил бывший руководитель партии, первый вице-спикер Александр Корниенко. "Боец и активный член команды", - сказал он.

45-летняя Елена Шуляк родилась в Киеве. Окончила Национальный транспортный университет по специальности "Экономика и управление в строительстве", КНУ им. Тараса Шевченко по специальности "Психология".

Попала в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2019 году, шла 13-й в списке "Слуги народа". В список вошла по квоте бывшего премьера Алексея Гончарука. Работала с ним в общественной организации BRDO, в направлении строительства. На момент избрания была беспартийной.

Является заместителем председателя Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также является заместителем парламентской фракции "СН". Была представителем правительства Гончарука в ВР.

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В 2014-м баллотировалась в Киевский городской совет от "Демократического Альянса". Возглавляла столичную ячейку партии.

До избрания нардепом работала гендиректором девелоперской компании "Мидланд Девелопмент Украина". В 2005-2007 годах входила в наблюдательный совет "Экспресс-банка".

Елена Шуляк посещает парламент в драгоценных брендах. Например, появилась в Верховной Раде с сумкой Versace за 56 тыс. грн. и серьгами более чем 210 тыс. грн, сообщала журналист Анна Стешенко. Шуляк в партийном чате предлагала лишить журналистку аккредитации.

Что декларирует

В декларации за 2020 год Елена Шуляк указала пять квартир в Киеве. Также имеет Range Rover 2012 года, у мужа - BMW X6 2008-го. С мужем держат в банке 56 533 грн, €6830, наличными - $465 тыс., €30 тыс. и 552 тыс. грн. Также муж депутата имеет более 1,7 млн грн взносов.

8 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко написал заявление на сложение полномочий председателя партии "Слуга Народа". До него в мае-ноябре 2019-го партию возглавлял Дмитрий Разумков, объявивший на прошлой неделе список нардепов в свое межфракционное объединение.