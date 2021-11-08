Председатель партии Зеленского уходит в отставку

Первый вице-спикер Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга Народа".

Об этом в понедельник сообщила представитель партии Юлия Палийчук.

Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера.

В ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства", – сообщила.

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На сайте партии опубликовали текст заявления Корниенко.

"Я созываю съезд партии, он состоится в Киеве в полном соответствии со всеми карантинными требованиями. И именно этот съезд изберет моего преемника или преемницу", – заявил Корниенко.

Он добавил, что остается в партии.

"У меня есть один партийный билет – один и останется. Буду активно участвовать в жизни партии. Мы – одна большая команда. Команда президента Украины Владимира Зеленского, команда "Слуги народа", команда, которая строит лучшее будущее для Украины", - заявил.

Александр Корниенко попал в Верховную Раду по седьмому номеру в списке "Слуги народа". Возглавлял избирательный партийный штаб. Был координатором штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского, координировал волонтерский проект "ЗеКоманда".