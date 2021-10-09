"У него нет денег, какой там мед" - врач Саакашвили о прекращении голодовки политика

Врач Саакашвили рассказал, что у политика нет денег на продукты. Фото: Reuters

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили, который объявил голодовку, начал употреблять мед и натуральный сок.

Об этом сообщила начальница Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили, пишет "Грузия online".

"В понедельник изготовили личную карточку. У него был доступ к различным продуктам, в частности натуральным сокам, меду. После подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда и несколько литров натурального сока. Он начал принимать пищу, в частности натуральный сок. Это фактически говорит о том, что организму не грозит истощение", - рассказала Цхварашвили.

Информацию об употреблении сока Саакашвили подтвердил и его личный врач Николоз Кипшидзе. Однако отметил, что у политика закончились деньги и купить другие продукты он не может.

"Еду не принимает. Сок выпил, и на сок больше нет денег", - сказал Кипшидзе "Эхо Кавказа".

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Подтвердить информацию, ест ли арестован экс-президент также мед, Кипшидзе не смог.

"О меде не спрашивал, но у него нет денег, какой там мед", - заявил врач.

Баланс на карте заключенного пополняется раз в месяц. После того, как Саакашвили купил телевизор и бутылку сока, его лимит исчерпан, пояснил врач.

9 октября Кипшидзе провел консультации с главным врачом пенитенциарного учреждения. По его словам, экс-президенту провели "рутинные исследования", такие как общий анализ крови. Их результаты оказались "не слишком обнадеживающими", поскольку по некоторым параметрам существует риск развития анемии. Однако сейчас Саакашвили чувствует себя хорошо.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и вдень задержания объявил голодовку. За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил его адвокат Бека Басилая. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.