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вторник, 17 июля 2018 10:05

У Гройсмана назвали нейтрально-неудачными переговоры Трампа с Путиным

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У Гройсмана назвали нейтрально-неудачными переговоры Трампа с Путиным
Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч с ЧМ-2018. Фото: REUTERS

Встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным не имеет практических результатов, потому переговоры будут продолжаться.

Такое убеждение высказал представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Из того, что можно было увидеть из пресс-конференции, мне кажется, что они ни о чем не договорились. Велись различные переговоры по Сирии, Ирану и Украине. Но ни к каким реальным договоренностям дело не дошло. По состоянию на сейчас это - первый раунд переговоров, который можно назвать нейтрально-неудачным", - сказал Денисенко.

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16 июля в Хельсинки, Финляндия, состоялась встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. После разговора с глазу на глаз и переговоров делегаций главы государств выступили на совместной пресс-конференции. Все детали по ссылке.

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