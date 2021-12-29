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Турчинов о сегодняшних обысках у представителей "Европейской солидарности": это приближает конец "зеленой власти"

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Турчинов о сегодняшних обысках у представителей &quot;Европейской солидарности&quot;: это приближает конец &quot;зеленой власти&quot;
Турчинов убежден, что власть таким образом пытается отвлечь внимание общества от своей провальной политики". Фото: eurosolidarity.org

Чтобы отвлечь внимание украинцев от позорных провалов и опасных кризисов в экономике, энергетике и безопасности, от остановки предприятий, веерных отключений и рост тарифов, по указанию президента Владимира Зеленского силовики устроили террор и репрессии против лидера и представителей крупнейшей оппозиционной партии "Европейская солидарность".

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель центрального штаба партии Александр Турчинов.

Он сообщил, что сегодня в 7:00 силовики провели обыски у первого помощника Петра Порошенко, дипломата, чрезвычайного и полномочного посла Украины Юрия Онищенко, народного депутата восьмого созыва Сергея Березенка и других представителей "ЕС". Турчинов убежден, что власть таким образом пытается "отвлечь внимание общества от своей провальной политики и от стремительного падения рейтингов". Он, в частности, отметил, что по последним опросам Центра Разумкова и Деминициатив, Порошенко уже опережает Зеленского во втором туре выборов президента.

"Сегодня в семь часов утра прошли обыски у представителей нашей партии. В частности обыскивали дом Онищенко, который имеет 25 лет дипломатического стажа, преданно работал на свою страну. Также обыскивали экс-депутата Березенко и других наших коллег.

Они искали документы, связанные с углем 2014 года. Безусловно, они ничего не нашли и не могли найти. Но цель таких обысков - это не собирание какой-то доказательной базы. Цель этих обысков – демонстративный террор, запугивание и демонстративное унижение. Представьте себе - у семей маленькие дети. В 7:00 врываются в ваш дом люди, которые сами не знают, что хотят найти. Это безусловно не создает радостное настроение перед новогодними праздниками", - подчеркнул Турчинов.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко также отметила, что в регионах есть случаи давления на партийцев и членов их семей. По ее словам, неизвестные звонили матери народного депутата Софии Федины с требованием не принимать участия в протеста против политических репрессий возле резиденции "Синегора" в Гуте.

"Мы ежедневно получаем очень серьезные сигналы о давлении из регионов на наших членов команды. В частности, маме Федины, депутата Верховной Рады из нашей фракции, которую, кстати, Зеленский смертельно боится звонили неизвестные доброжелатели с требованием, чтобы София не принимала участия в пикетах возле Гуты. Мы знаем, что есть негласные сигналы, общение со всеми львовскими нашими коллегами, которые посмели заявить свое сопротивление политическим репрессиям против Порошенко", – подчеркнула Геращенко.

"Мы также знаем, что и дальше будут продолжаться провокации против "Европейской солидарности". Зеленский ставит перед силовиками задачу – не бороться с российской агрессией, а бороться с главной оппозиционной силой – "Европейской солидарностью" и ее лидером Порошенко, которые по всем рейтингам выходят на лидирующие позиции", – напомнил Турчинов.

"Вы поищите в своих офисах и в Офисе президента, и в офисе Кабинета министров документы, связанные с углем, которые действительно могут заинтересовать правоохранительные органы – если не сейчас, то в ближайшем будущем. Документы, связанные с завозом на 3 миллиарда долларов российского угля, а также угля с оккупированных территорий. И с коррупционной схемой завоза электроэнергии из Беларуси через посредников, средства от которых идут именно к высшему руководству страны. Вот это действительно интересно. И это действительно – преступление", – обратился Турчинов к Зеленскому и Шмыгалю.

"Европейская солидарность" несмотря на все провокации, запугивания, попытки фальсифицировать новые уголовные дела продолжает свою деятельность спокойно и уверенно. Все эти провокации только приближают нашу победу и позорный конец "зеленой власти". Можете убедиться в этом отношении, изучив историю Виктора Януковича, который пользовался такими грязными схемами и средствами борьбы с политическими оппонентами", – резюмировал Турчинов.

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