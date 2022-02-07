Трагический день в истории – Януковича избрали президентом

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12 лет назад, 7 февраля 2010 года, украинцы избрали президентом Виктора Януковича, напоминает Gazeta.ua.

Во втором туре за Януковича проголосовали 48,95% или 12 481 268 избирателей.

Юлия Тимошенко получила более чем на 3% меньше - 45,47% голосов. Явка была около 70%.

К участкам массово подвозили людей, сообщал Комитет избирателей Украины. В Запорожской области избирателей включали в списки на основе отпечатанных на участках заявлений и памятки в цветах Партии регионов. В Херсонской, Луганской областях и Киеве подкупали, происходили так называемые карусели.

"Украинцам будет стыдно за свой выбор, но это тоже демократия", - сказал третий президент Виктор Ющенко во время голосования.

Через неделю ЦИК объявил результаты.

Инаугурация Януковича состоялась 25 февраля. С утра в Киево-Печерской лавре патриарх Российской православной церкви Кирилл Гундяев благословил Януковича на президентство. Когда "регионал" заходил в Верховную Раду, перед ним закрылись двери.

Церемонию присяги открывал спикер Владимир Литвин. Удостоверение президента Янукович положил в нагрудный карман пиджака. Вместо того чтобы по протоколу отдать его почетному караулу на хранение. Во время гимна новый президент не открывал рот.

В тот день Янукович назначил главой Администрации президента Сергея Левочкина, его заместителем Анну Герман.

Национальный банк выпустил 2 тыс. серебряных медалей, посвященных инаугурации. Разместили портрет Януковича и изображение Киево-Печерской лавры.

В апреле 2010-го Янукович сдал национальные интересы. В Харькове с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым подписал соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го по 2042 год с автоматическим продлением на пять лет. В обмен на удешевление для Украины российского газа.

Януковича сопровождал бывший председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин

Когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию соглашения, Литвина забросали яйцами.

За Харьковское соглашение кроме Литвина голосовали "регионалы" Ринат Ахметов, Святослав Пискун, Виталий Хомутынник, Елена Бондаренко, Сергей Кивалов. Из других фракций "за" нажимали Игорь Палица, Давид Жвания, Петр Симоненко. Полный список можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В мае на возложении цветов к памятнику Неизвестному солдату в Киеве из-за порыва ветра на голову гаранта упал венок.

В октябре Конституционный суд возобновил действие Конституции 1996 года. Вернул президентско-парламентскую форму правления, восстановив часть полномочий президента.

В ноябре, объясняя причины разгона Налогового Майдана, Янукович девять секунд не мог вспомнить слово "ялинка". Сказал "елка".

Во время ланча в Давосе в январе 2011-го Януковичу сложно далось произношение слогана.

В том же году Янукович организовал экскурсию для телеведущих в имении "Межгорье". Бегал по пенькам.

С Януковичем ходили нынешние советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и телеведущий Савик Шустер.

Первый зарубежный визит Янукович совершил в Брюссель. Там назвал приоритетом интеграцию Украины в Европейский Союз. С председателем Европейского совета Германом ван Ромпеем договорился ускорить переговоры об ассоциации с ЕС, создании зоны свободной торговли и введении безвизового режима.

Спустя почти четыре года Кабинет министров, возглавляемый председателем Партии регионов Николаем Азаровым, приостановил подготовку к заключению Соглашения об ассоциации.

В тот же вечер люди вышли на протест на майдан Независимости. Начался Евромайдан. Кроме столицы митинги прошли в ряде городов. Граждане держали флаги Украины и ЕС.

Решению правительства предшествовала поездка Януковича в российский Сочи, где он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

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29 ноября 2013 года на саммите ЕС в Вильнюсе Янукович не подписал Соглашение об ассоциации. Вечером в центре Киева собрались сотни человек. Преимущественно молодежь, студенты.

Коммунальщики приехали устанавливать елку. Начали ограждать щитами часть площади вокруг стелы Независимости. Стянули силовиков. Около 4:00, когда на площади осталось немного людей, спецотряд "Беркут" пошел на штурм.

Разгон мирной акции длился около часа. Людей жестоко избили. Это возмутило общественность. Состоялась Революция достоинства.

Когда в декабре на улицах происходили протесты, Янукович улетел в Москву к Путину. Тот заявил, что Украине выделили $15 млрд кредита. Также российский Газпром на треть снизил цену газа до $268,5 за 1 тыс. куб. м.

16 января Верховная Рада приняла пакет "диктаторских законов". Их подавали правительство Азарова, "регионалы" Вадим Колесниченко, Владимир Олейник, Валерий Писаренко. Принимали поднятием рук, без использования системы "Рада" и обсуждения.

Автор: Reuters Голосовали за "диктаторские законы" поднятием рук

Законы имели ряд новых ограничений и усиливали ответственность за уже предусмотренные законодательством нарушения, многие из которых касались участия в акциях протеста. Впоследствии парламент законы отменил.

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Генеральная прокуратура установила, что указания о принятии поступали от президента.

Во время расстрелов протестующих Янукович 11 раз звонил Путину, по информации прокуратуры.

22 февраля 2014-го Верховная Рада отстранила Януковича от должности президента. Назначила внеочередные выборы 25 мая. Спустя пять дней после решения парламента самолет с Януковичем приземлился на военном аэродроме в Ростове в РФ. Россия начала оккупацию Крыма.

В апреле российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах есть более 200 мест, где пытают украинцев.

28 февраля 2014 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович сломал ручку, прося прощения у украинцев.

После выборов президента Украины Янукович в июне записал видео из России. Его слово "Остановитесь" стало мемом.

В позапрошлом году самопровозглашенный президент Беларуси диктатор Александр Лукашенко употребил идентичную фразу.

24 января 2019-го Оболонский районный суд города Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Приговорил к 13 годам лишения свободы.

В декабре прошлого года Верховный суд оставил без изменений решение судов двух инстанций по делу о госизмене. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

ГБР завершило расследование преступлений Януковича и девяти высокопоставленных чиновников во время акций протеста на Майдане. Расследование длилось восемь лет, собрали более 1,5 тыс. томов доказательств. Из-за действий организованной преступной группы 76 граждан погибли, более 800 получили телесные повреждения.

По сообщениям СМИ, Янукович проживает в усадьбе под Москвой на даче министерства внутренних дел РФ.