Аннексия Крыма: 6 лет оккупации

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав

20 февраля 2014 года - официальная дата начала аннексии Крыма. Именно ее определили 21 апреля 2015 года постановлением Верховной Рады Украины "О заявлении Верховной Рады Украины" О отпор вооруженной агрессии России и преодоления его последствий ".

В это время Янукович еще оставался официальным президентом Украины. В Кремле уверяют, что начало аннексии - 22 февраля, но у них есть медаль, что отрицает этот факт. На медали "За возвращение Крыма" датой начала аннексии Крымского полуострова указано именно 20 февраля 2014 года.

Тогда на полуострове появились грузовики без номеров и "зеленые человечки" - вооруженные военные без опознавательных знаков. В то же время произошло создание и вооружение нерегулярных вооруженных формирований наемников среди местных жителей - отряды крымской самообороны, которыми руководили офицеры спецслужб и Вооруженных сил России.

В ночь на 27 февраля здания Верховной Рады АРК и правительства АРК захватили российские спецназовцы и установили на них российские флаги.

Россия отказывалась признавать факт собственной военной агрессии. И только 17 апреля 2014 года Путин впервые публично признал, что в событиях в Крыму участвовали российские военные.

По официальным данным, с момента оккупации Крыма в другие области Украины переехали 32 680 человек. Это люди со статусом внутренне перемещенных лиц. Но важно понимать, что многие люди не регистрировались как переселенцы.

В 2018 году российские СМИ писали, что количество туристов стало рекордным со времен СССР. Крым, по их данным, успешный регион. Но в Украине эту новость опровергли и назвали фейком. За первое полугодие 2018-го даже российский Кримстат насчитал всего 500 тыс. туристов. Это в противовес рекордным для полуострова 6,1 млн туристов в 2012 году.

19 февраля 1954 года Крым вошел в состав Украины. Президиум Верховного Совета СССР издал указ, которым Крымскую область передали из состава Российской советской федеративной социалистической республики Украинской ССР.