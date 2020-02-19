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среда, 19 февраля 2020 15:18

66 лет назад Крым вошел в состав Украины

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19 февраля 1954 года президиум Верховного Совета СССР, высший орган государственной власти в том государстве, издал указ, которым Крымскую область передали из состава Российской советской федеративной социалистической республики Украинской ССР.

Изменения о статусе Крыма и Севастополя позже внесли в конституции СССР и обеих республик.

Автор: ukraineairlift.com
 

Осенью 1953 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев посетил Крым. Его встретили толпы переселенцев. Люди просили первого секретаря решить проблему с продовольствием.

"Картина была безрадостная. Высохшая земля, разрушенный войной и сталинско-бериевскими опричниками край, пустые поселки и татарские аулы. Все это требовало каких-то немедленных решений. Хрущев сразу же настоял на поездке в Киев. И уже вечером на приеме в Мариинском дворце в столице Украины он еще и еще возвращался к крымским проблемам и неприятным впечатлениям, которые его преследовали, "уговаривал украинцев помочь возрождению земель", - писал в своих воспоминаниях тогдашний редактор газеты "Комсомольская правда" Алексей Аджубей.

"Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, начали сажали много винограда", - говорил позже сын чиновника Сергей Хрущев.

В 1991 году, по результатам референдума, восстановили Крымскую АССР в составе УССР. 5 мая 1992 года Верховная Рада Автономной Республики Крым приняла декларацию "Акт о провозглашении государственной самостоятельности Республики Крым".
В мае 1992 года Верховный Совет РФ признал акт передачи Крыма в состав УССР 1954 года незаконным, а в июне 1993 года - провозгласила Севастополь российским городом.

20 февраля 2014-го начался захват Крымского полуострова армией РФ.

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Дата
19
февраля

66 лет назад Крым вошел в состав Украины

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