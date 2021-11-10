"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором

Игорь Черняк: "Будем собирать максимум материалов по предварительному делу. Если будет юридическая возможность, будем пытаться наказать виновников, которые помогли тогда отмазать Харьковского"

Если бы правоохранительная система работала, как положено, смертельной трагедии на харьковском проспекте Гагарина 26 октября можно было бы избежать. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"В позапрошлом году одном из местных супермаркетов возник конфликт, и Коля Харьковский (несовершеннолетний, спровоцировавший смертельное ДТП. – Gazeta.ua) выстрелил в женщину. Нанес травмы средней тяжести – прострелил щеку, пуля прошила гайморову пазуху и раздробила одну из ее стенок. Ей производили хирургические операции, ставили титановую пластину. А ее сыну выстрелил в голову, тело. Серьезных повреждений тот не получил. Коля Харьковский им сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья. Мне за это ничего не будет, отмажут". Так и произошло", – отметил он.

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По словам Черняка, парню тога дали самое легкое наказание.

"Могли по части четвертой статьи о хулиганстве – до семи лет тюрьмы. Или по части второй той же 122 статьи – это было нанесение телесных повреждений, соединенных с угрозами семье. Там было бы наказание от 3 до 5 лет. Но суд дал ему самое легкое наказание – условное. В приговоре написал, что Харьковский якобы не опасен для общества и минимальный риск совершения им новых правонарушений. Что может поправиться без уголовной ответственности. Орган пробации предоставил соответствующую справку, где сказал, что в принципе к Коле нет вопросов. Адвокаты, по всей видимости, принесли какие-то справки, положительные характеристики", - добавил Черняк.

Он считает, что Николай Харьковский "отмазан" от ответственности условным сроком.

"В другом государстве такое бы не удалось. Если бы и было условное наказание, тогда за ним внимательно следили бы, что делает.Мы будем сейчас собирать максимум материалов по предварительному делу. Если будет юридическая возможность, будем пытаться наказать виновников, которые помогли тогда отмазать Харьковского", - подчеркнул Черняк.

Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской вечером 26 октября. водитель Infiniti 16-летний Николай Харьковский на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet Aveo. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet 58-летний Игорь Носов погиб на месте. Травмированы трое пассажиров Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Харьковского посадили на 60 суток без права выйти под залог. Ряд бизнесменов и активистов объединились, чтобы дело не замяли.