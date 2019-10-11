Топ-политик времен Януковича вернулся в Украину

Хорошковский вернулся в Украину. Фото: vesti.ua

В Украину вернулся Валерий Хорошковский. Он был главой Службы безопасности при президентстве Виктора Януковича, а также министром финансов и вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

Журналисты зафиксировали, что Хорошковский ездил в Офис президента, сообщают Схемы.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона сказал журналисту Схем: "С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. До него было одно, очень серьезный вопрос - и это очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали. Я не могу пока сказать, какой-если можно. Никакой должности не может быть".

"Он не является моим советником, он не влияет на мою команду. Встреча касалась - вы со временем будете знать, по поводу чего проходила эта встреча, когда мы с вами увидим ее результат. Эта встреча - ни о должности, ни о каких теневые договоренности. Это нас не интересует. Встреча была личная", - заявил Зеленский.

Журналисты связались по телефону с Хорошковским. На вопрос о том, чем он планирует заниматься в Украине, он ответил: "Я бизнесом и не перестаю заниматься в течение этих последних 7 лет. А насчет того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за границей, поэтому я приезжал, так и буду приезжать, как ехал, так и буду ехать".

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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан был одним из членов делегации правительства Азарова, которая летала в Россию 2013 года за день до объявления о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Богдан вместе с Азаровым и еще несколькими министрами и вицепремьером Юрием Бойко находился на переговорах в Санкт-Петербурге 19-20 ноября 2013 года.