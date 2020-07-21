Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой

Иващенко не упомянул в биографии о Богатыревой. Фото: bihus.info

Новый заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко не указал в своей официальной биографии, что занимался закупками в Минздраве при министре, "регионалке" Раисе Богатыревой.

Об этом сообщает Bihus.info.

В официальной биографии Иващенко на сайте Минздрава указано, что до 2014 года он занимался исключительно обучением: в 2011-2014 гг. был аспирантом Киевского политехнического института.

Вместе с тем, в биографии не указано, что в 2013-м Иващенко был членом команды Романа Богачева - заместителя министра Богатыревой и председателя тендерного комитета Минздрава.

"Группу Богачева" в Минздраве помнят в высоких кабинетах министерства. Например, народный депутат Ольга Стефанишина, которая руководила фондом "Пациенты Украины", вспоминает этих помощников в кабинете Дмитрия Пидтуркина, советника Богатыревой, который по ее словам также занимался в министерстве закупками.

По словам депутата, команда Богачева систематизировала не просто закупки Минздрава, а коррупцию в них: "Эти все схемы - они существовали всегда в Минздраве и до Богатыревой. При Богатыревой они были поставлены на профессиональные рельсы - командой этих людей".

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Доказательством тому Стефанишина приводит системные переплаты на закупках лекарств, масштаб которых стал понятен после Майдана, когда закупки передали в администрирование международным организациям вроде ПРООН.

"Наиболее коррумпированной оказалась онкология. Был такой случай, когда препарат для лечения крови стоил в 67 раз дешевле благодаря международным организациям, чем он был до этих закупок. Препарат от туберкулеза в 2013 году министерство покупало за $6,36, а уже международные организации за $1,94 - у нас в 3,5 раза разница", - рассказала депутат.

Сам Иващенко говорит, что он занимался закупками лекарств против рака, ВИЧ и туберкулеза.

Вместе с тем, в его биографии отсутствует информация о том, что он работал в частной фирме - Консорциум Менеджмент Консалтинг Групп. Директором Консорциума был Богачев. В перечень соучредителей входили компании, которыми руководили Подтуркин и родственница Богачева.

Ранее Александра Устинова сообщала, что министр здравоохранения Максим Степанов подсунул Кабинету министров документ с двойным заработком для 2 столичных больниц - дать им возможность зарабатывать на тех услугах, за которые уже и так платит государство.