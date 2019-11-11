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понедельник, 11 ноября 2019 10:46

Ткаченко собирается занять место Кличко не только в КГГА

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Ткаченко собирается занять место Кличко не только в КГГА
Пока что постоянного штаба у Ткаченко нет. ФОТО: Facebook-страница политика

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко намерен бороться за пост городского головы Киева.

"Скорее да, чем нет", - ответил он на вопрос theБабель касательно участия в выборах.

По информации издания, Ткаченко не имеет постоянного штаба. Периодически собирается рабочая группа, которая работает над планом изменений.

Помогают технологи "Центра политических решений", которые ранее работали с действующим мэром Виталием Кличко и "Оппозиционный платформой - За жизнь". Они ждут его назначения на должность главы КГГА и официального решения идти на выборы главы Киева для системной работы.

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Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции как претендент на должность председателя Киевской городской государственной администрации. Отметим, это не значит, что его назначат на должность.

3 октября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Киеве - столице Украины, одним из авторов которого является Ткаченко. Документ предлагает восстановить районные советы, разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

Перед этим с предложением разделить полномочия руководителей города и КГГА выступил руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Он обратился к правительству с предложением уволить Кличко с головы КГГА. 4 сентября решение поддержал Кабинет министров.

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