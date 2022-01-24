Тимошенко почти месяц отдыхала в Дубае - СМИ

Тимошенко ездила к дочери в Дубае. Фото: Укринформ

Глава фракции "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе.

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По приезду Тимошенко была 24 января на Согласительном совете, где заявила: "Сегодня каждая украинская семья живет одним вопросом – нападет ли Россия? Будет ли полномасштабная война?".

Дочь Тимошенко Евгения Александровна вместе с семьей недавно переехала в Дубай, сообщают источники. 27 декабря 2014 г. вышла замуж за бизнесмена Артура Леонидовича Чечоткина, занимающегося недвижимостью в Бруклине. Родила и воспитывает дочь и двух сыновей.