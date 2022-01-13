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четверг, 13 января 2022 12:18

Ну гулянку Фукса, которого развлекала Лобода, соседи восемь раз вызывали полицию
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На гулянке запускали салюты
Подготовка к празднованию. Территорию обустроили в стиле Дворца дожей, моста и башни в Венеции
В небе создали карнавальные маски с помощью дронов.
А потом – инициалы юбиляра, буквы P и F

Во время празднования юбилея подсанкционного бизнесмена Павла Фукса в поселке Козин под Киевом полиция приезжала восемь раз из-за жалоб соседей.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Українська правда"

Празднование прошло 27 октября.

"У меня большой вопрос относительно того факта, того кича, который там происходил. У нас война, а они там такое. Приезжает полиция раз – нет, два – нет, пять – нет, понимаете? Восемь раз приезжали, докладывал министр внутренних дел дел (Денис Монастырский. - Gazeta.ua). Восемь раз соседи вызвали полицию.

Потом этот человек говорит: "У меня сейчас нет денег, это мне друзья помогли". Какие друзья?", - сказал секретарь СНБО.

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В поселке для празднования юбилея территорию обустроили в стиле Дворца дожей, моста и башни в Венеции. Чартером из Москвы привезли певицу Светлану Лободу, сообщал журналист Михаил Ткач.

На вечеринке были мэр Киева Виталий Кличко, бывший глава Нацполиции Сергей Князев, олигархи Виталий Хомутынник и Игорь Коломойский, футболист Андрей Шевченко.

Гостей развлекал кроме Лободы российский артист Артур Пирожков. Празднование длилось до трех ночи. Был салют.

Санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа СНБО ввела в июне прошлого года.

Касательно Фирташа - из-за поставок сырья для военных предприятий РФ. Фукса - из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

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Дата
13
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