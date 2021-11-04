Башня "из Венеции", Лобода из Москвы, олигархи и Кличко: подсанкционный Фукс помпезно отгулял юбилей

Под Киевом для празднований обустроили территорию в стиле Венеции.

Находящийся под санкциями СНБО Павел Фукс отгулял свой юбилей в компании чиновников и олигархов.

Об этом рассказал журналист "Українська правда" Михаил Ткач.

26 октября в поселке Козин под Киевом на территории гольф-клуба начали готовиться к празднованиям. Территорию обустроили в стиле Дворца дожей, моста и башни в Венеции.

На гуляния чартером из Москвы привезли певицу Светлану Лободу.

Из французской Ниццы прилетел бывший нардеп, олигарх Виталий Хомутынник.

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Празднование прошло 27 октября. Его провели в стиле карнавала. Приехал кортеж, которым пользуется мэр Киева Виталий Кличко, следом – кортеж Фукса. В небе над гольф клубом – карнавальные маски, превращающиеся в инициалы юбиляра – буквы П и Ф.

На праздновании были брат мэра Киева Владимир Кличко, Хомутынник, олигарх Игорь Коломойский, бывший глава Нацполиции Сергей Князев.

Гостей развлекал кроме Лободы российский артист Артур Пирожков. Празднование длилось до трех ночи. Был салют.

Санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса СНБО ввели 18 июня. Санкции против Фирташа приняли из-за поставок сырья для военных предприятий РФ. Против Фукса - из-за незаконного получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.