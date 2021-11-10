"Теневого хозяина" Одессы заочно арестовали

Галантерщик находится в розыске.

Подозреваемого в создании преступной организации в Одессе Владимира Галантерника заочно арестовали.

Решение в минувший вторник приняла следственный судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олийнык, сообщил Центр противодействия коррупции

Следствие считает Галантерника организатором преступной группы, незаконно завладевшей землей территориальной громады Одессы. Суммы нанесенного ущерба – 558 млн грн.

Прокурор сообщил, что подозреваемый в последние годы большую часть времени находится за границей. В 2017 году его не было в Украине 215 дней, в 2018 – 221, в 2019 – 240, в 2020 – 191. В этом году он находился за пределами Украины 56 дней.

Адвокаты Галантерника рассказали, что он часто бывает в Лондоне, где проживает его семья.

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СМИ называют Владимира Галантерника "теневым хозяином" Одессы, близким к мэру Геннадию Труханову.

В Одессе Галантернику принадлежит часть рынков "Привоз", "7-й километр", ТРЦ City Center, City Center "Котовский", "Аркадия Сити" и бутик-отель "De Paris", сообщает ZN.UA

2 ноября Национальное антикоррупционное бюро объявило Галантерника в розыск. В октябре генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову по делу о завладении землей. Его отпустили под 30 млн грн. залога. Закон о заочном осуждении заработал в Украине в мае.