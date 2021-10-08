Труханова отпустили под 30 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд отпустил голову Одесского городского совета Геннадия Труханова под 30 млн грн залога.

Соответствующее решение по делу о незаконном отчуждении земельных участков в Одессе зачитала председательствующая судья 11 октября. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арестовать Труханова с залогом 120 млн грн.

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник отпустила Труханова с обязательствами. Он будет обязан сдать загранпаспорт.

Городского голову обвиняют в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн грн и легализации незаконно полученных доходов.

Труханов считает действия НАБУ и САП "политической охотой" по указанию бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. По словам Труханова, ему инкриминируют отсутствие проведенных аукционов при передаче земли застройщикам. Однако мэр Одессы уверяет, что на момент передачи этой земли не было закона о проведении таких аукционов.

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6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Труханову и ряду должностных лиц города в рамках расследования уголовного производства. Детективы НАБУ под руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 17 лицам в покупке по завышенной цене бывшего аэродрома "Застава" и здания обанкротившегося завода "Краян", а также отведении из собственности города земельного участка и выдачи разрешительных документов на строительство объекта "Реконструкция курортно-оздоровительного комплекса", вместо которого построили жилой комплект Greenwood. В частности, подозрения объявили одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко и директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору.

Труханов находится на посту мэра Одессы с 2014 года. В прошлом году в ноябре его переизбрали в третий раз.