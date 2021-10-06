Труханову подписали подозрение

Убытки от земельных махинаций в Одессе составили более 533 млн грн, по словам генпрокурора. Фото: @gennadiytruhanov

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом она сообщила в среду.

Венедиктова подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективами НАБУ.

"Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить.

Все эти люди были причастны к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - заявила в Facebook.

Убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн, по словам генпрокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэра Одессы внесли в базу "Миротворца"

Венедиктова заявила об "иерархической моделе, где у каждого своя роль, своя функция, до мелочей понятны компетенции, а на троне - вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время".

"Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно", - пообещала.

Портал "Слово і діло" сообщил, что НАБУ и САП объявили о подозрении Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, бизнесмену Владимиру Галантернику.

По словам собеседников в антикоррупционных органах, о подозрении сообщили 17 лицам.

Преступная организация может быть причастна к покупке по завышенной цене бывшего аэродрома "Застава" и здания обанкротившегося завода "Краян", попытке захвата военного аэродрома "Школьный", отвода из собственности города земельного участка и выдачи разрешительных документов на строительство объекта "Реконструкция курортно-оздоровительного комплекса", вместо которого построили жилой комплект Greenwood.

Геннадий Труханов на посту мэра Одессы с 2014 года. В ноябре прошлого года он был переизбран в третий раз. В 2018-м СМИ сообщали, что Труханов имеет российский паспорт.