Миллиардера Галантерника объявили в международный розыск

Одесского миллиардера 51-летнего Владимира Галантерника Национальное антикоррупционное бюро объявило в международный розыск по делу о хищении общественной земли в Одессе.
Галантерник скрылся в Харькове 31 августа 2021 года и теперь скрывается от органов досудебного расследования. Такие данные внесло НАБУ в базу данных МВД.
Галантернику инкриминируют создание преступной организации, присвоение и растрату имущества, отмывание денег и злоупотребление властью.
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Бизнесмен живет в Лондоне. В Одессе владеет долями в рынках "Привоз", "7-й километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", "Аркадия Сити" и бутик-отель De Paris.
В 1990-х был связан с группировкой Александра Ангерта по прозвищу "Ангел", по данным СМИ.
6 октября генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение городскому голове Одессы Геннадию Труханову и 17 должностным лицам города по делу о незаконном завладении землей.
Подозрения объявили одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко и директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору.
В подозрении говорится о покупке по завышенной цене бывшего аэродрома "Застава" и обанкротившегося завода "Краян", отведении из собственности города земельного участка и выдаче разрешительных документов на строительство объекта "Реконструкция курортно-оздоровительного комплекса", вместо которого построили жилой комплект Greenwood.
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