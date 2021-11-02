Миллиардера Галантерника объявили в международный розыск

Одесского миллиардера 51-летнего Владимира Галантерника Национальное антикоррупционное бюро объявило в международный розыск по делу о хищении общественной земли в Одессе.

Галантерник скрылся в Харькове 31 августа 2021 года и теперь скрывается от органов досудебного расследования. Такие данные внесло НАБУ в базу данных МВД.

Автор: wanted.mvs.gov.ua Национальное антикоррупционное бюро объявило в международный розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника по делу о хищении общественной земли в Одессе

Галантернику инкриминируют создание преступной организации, присвоение и растрату имущества, отмывание денег и злоупотребление властью.

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Бизнесмен живет в Лондоне. В Одессе владеет долями в рынках "Привоз", "7-й километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", "Аркадия Сити" и бутик-отель De Paris.

В 1990-х был связан с группировкой Александра Ангерта по прозвищу "Ангел", по данным СМИ.

6 октября генеральная прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение городскому голове Одессы Геннадию Труханову и 17 должностным лицам города по делу о незаконном завладении землей. Подозрения объявили одесскому бизнесмену Владимиру Галантернику, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко и директору департамента Одесского городского совета Алексею Спектору. В подозрении говорится о покупке по завышенной цене бывшего аэродрома "Застава" и обанкротившегося завода "Краян", отведении из собственности города земельного участка и выдаче разрешительных документов на строительство объекта "Реконструкция курортно-оздоровительного комплекса", вместо которого построили жилой комплект Greenwood.