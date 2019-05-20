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понедельник, 20 мая 2019 16:15

Тарута назвал 5 первоочередных действий, требующих решения президента Зеленского

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Тарута назвал 5 первоочередных действий, требующих решения президента Зеленского
Лидер партии "Основа" Сергей Тарута поздравил Владимира Зеленского и пожелал ему успеха в политической борьбе. Фото: Украинское Новости

Сергей Тарута, народный депутат Украины и лидер партии "Основа", обратился с заявлением к новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому в социальных сетях.

"Чтобы ускорить процесс выхода Украины из кризиса, предлагаю главе государства использовать стратегические документы, разработанные мной и моими единомышленниками по партии "Основа":

1. Для мирного урегулирования на Донбассе – план "Три Основы";

2. Для перезапуска парламента без мажоритарки и с рядом других прогрессивных норм – законопроект 7366-6;

3. Для формирования эффективной стратегии развития экономики – Доктрину сбалансированного развития "Украина 2030" (законопроект 9015-1);

4. Для использования неоспоримых аргументов в преодолении коррупции – Программу раскрытия информации и декларирования доходов (законопроект 9405);

5. Для установления народовластия в Украине и перезагрузки системы власти – процедуру подготовки новой Конституции Украины (законопроект 3781).

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Эти документы — детально проработаны и апробированы на серьезном международном уровне. Берите, используйте, развивайте. Успехов вам, господин президент!", – заявил политик.

Кроме того, лидер "Основы" поздравил Владимира Зеленского и пожелал ему успеха в политической борьбе.

"Искренне желаю президенту Зеленскому быть успешным. Его успех — это надежда всей Украины на мир и благополучие. Понимаю, что времени на эксперименты у нового главы государства нет. От его команды люди ждут результативных действий. А от президента Зеленского народ ждет решений государственника", – отметил Тарута.

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