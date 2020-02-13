Супрун жестко потроллила Медведчука и Ко

Бывшая исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун своеобразно напомнила о Мировом день презерватива, 13 февраля.

В четверг на странице Супрун в Facebook появился фотоколлаж с изображением нардепов от "Оппозиционного платформы - За жизнь" - кума президента России Виктора Медведчука и его соратника Вадима Рабиновича.

Также бывшая руководительница МОЗ дала украинцам советы касательно контрацепции.

"Презерватив защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. В частности, это позволяет снизить вероятность заразиться ВИЧ", - пишет Супрун.

"Не бойтесь говорить о контрацепции с партнером или партнершей.

Не бойтесь отказать в половом акте, если ваш партнер не хочет воспользоваться презервативом, в отличие от вас. Когда речь идет о здоровье, нет неудобных тем", - отметила бывшая и.о. министра.

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С 1 апреля стартует программа медицинских гарантий, которая предусматривает пакет бесплатных медуслуг для украинцев, сообщал премьер-министр Алексей Гончарук.