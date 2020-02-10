Пакет бесплатных медуслуг появится через два месяца

Правительство продолжает медреформу.

С 1 апреля стартует программа медицинских гарантий, которая предусматривает пакет бесплатных медуслуг для украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений.

Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - сказал премьер.

Если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то Национальная служба здоровья не будет заключать с таким договор и больница не получит финансирование.

В таком случае деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.

На сегодня уже автономизированных 97% учреждений, которые оказывают специализированную медицинскую помощь, говорят в правительстве.

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В программу "Доступные лекарства", которую увеличат вдвое, добавят больше инсулина. Об этом сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.