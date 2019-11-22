Доступные лекарства. Бесплатного инсулина будет больше

С апреля государство дополнительно закупит инсулин, бесплатный для пациентов.

В программу "Доступные лекарства", которую увеличат вдвое, добавят больше инсулина.

Об этом сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в пятницу, пишет "Українська правда"

"С первого апреля добавлены инсулины. В регионах есть недостаток средств для закупки инсулина. В следующем году этой проблемы не будет. Мы ее решаем включением в программу "Доступные лекарства", - сообщила чиновник.

Сейчас пациенты с диабетом II типа (инсулиннезависимым) получают лекарства по программе "Доступные лекарства", а с диабетом I типа (инсулинозависимым) по программе реимбурсации инсулина.

Государство за год покрывает большую часть потребности в инсулине, остальные должны профинансировать органы местного самоуправления.

Подавляющее большинство проблем с отсутствие инсулинов сегодня возникают именно из-за невозмещения местными властями аптекам стоимости нужных пациентам препаратов, говорят в Минздраве.

На сегодня 254 препараты, подлежащих реимбурсации, то есть возмещению (полном или частичном) для населения: 195 - для лечения сердечно-сосудистых заболеваний; 45 - от диабета II типа; 14 - от бронхиальной астмы.

Из них 78 являются бесплатными для пациентов, другие - с небольшой доплатой.

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В Украине заработал онлайн-инструмент, который показывает, сколько аптек, работающих по программе "Доступные лекарства", есть в радиусе 7 км от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты. Воспользоваться можно по ссылке, сообщает Министерство цифровой трансформации.