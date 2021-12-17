Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны

Шуфричу не нравится, что Россию, которая восьмой год ведет войну против Украины, называют агрессором.

Верховная Рада передала Центру обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины 60 автомобилей.

Решение парламент принял в пятницу, 17 декабря, сообщает Gazeta.ua.

При рассмотрении постановления нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу не понравилось, что РФ называют агрессором и это сказано в тексте документа.

"С целью создания надлежащих условий осуществления мероприятий по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства от вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в постановлении.

"Ну при чем здесь передача имущества от Верховной Рады Министерству обороны, агрессия России бл*дь... Ну давайте снимем напряжение", - заявил Шуфрич с трибуны.

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В конце концов, постановление поддержали все фракции и группы.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.