Судебная реформа: послы G7 рассказали о результатах встречи на Банковой

Послы поддерживают судебную реформу. Фото: ukrinform

Послы стран "Большой семерки" после встречи в Офисе президента заявили о поддержке реформы высшего совета правосудия Украины.

Они призвали Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав Совета по этике ВСП. Об этом сообщает Ukrinform.

"Реформа ВРП - это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которую заслуживают", - отметили послы G7.

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Послы отметили поддержке реформирования, включая предоставление высококачественных международных экспертов в состав Совета по этике ВСП, которые будут работать со своими украинскими коллегами после выдвижения.

13 сентября 2021 года Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. 13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов. Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов. Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.