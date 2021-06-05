Суд оставил признание Вирастюка нардепом

Выборы проходили 28 марта. Фото: chesno.org

Большая палата Верховного суда оставила в силе протокол Центральной избирательной комиссии, по которому на промежуточных выборах народного депутата в 87 округе побеждает выдвиженец от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

5 июня суд рассмотрел дело и отменил решение Верховного суда от 23 мая. Тогда суд отменил протокол ЦИК от 19 мая об установлении результатов выборов и признание Вирастюка избранным депутатом. Судился кандидат от "За будущее" Александр Шевченко.

Таким образом, протокол ЦИК от 19 мая, которым кандидат от "СН" признан избранным нардепом в округе 87 в Ивано-Франковской области, действует, сообщила Гражданская сеть "Опора".

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5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом Вирастюка. Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области. Выборы проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции "СН" приезжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом". По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%. Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса. Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени, сообщало движение "Чесно".