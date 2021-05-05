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среда, 05 мая 2021 17:12

ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка

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ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом &quot;слугу&quot; Вирастюка
Перед этим суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК. Фото: Евгения Кравчук

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом выдвиженца от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Решение приняли единогласно, пишет "РБК-Україна"

"Учитывая изложенное, ЦИК постановляет отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом согласно поданому им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля 2021 года", - сказал заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар.

Он пояснил, что 1 мая Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.

Плукар добавил, что "на сегодня чистого юридического пути для выхода из этой ситуации нет".

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1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Выборы проходили 28 марта. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе.

ЦВК возобновляла подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум.

Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом".

Считать комиссия завершила на восьмые сутки.

По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%.

"ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - заявил председатель ЦИК Олег Диденко.

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