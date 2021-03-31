"Слуги народа" поехали разбираться с подсчетом голосов на Ивано-Франковщине

О поездке в Ивано-Франковскую область сообщили в пресс-службе "Слуги народа". Фото: прес-служба "СН"

"Слуга народа" выехала на Ивано-Франковщину. Народные депутаты будут разбираться с ситуацией с обработкой протоколов на довыборах в 87 округе. От политсилы там баллотируется Василий Вирастюк.

Об этом пресс-служба партии сообщила на официальном сайте.

Голосование состоялось 28 марта, однако по состоянию на 31 марта подсчет голосов не закончили. Обработали лишь 67% протоколов.

Во вторник девять членов окружной комиссии с бывшим председателем Русланом Кашниковым не пришли на заседание, сообщает "ОПОРА".

Во время выборов наблюдатели зафиксировали множество нарушений на участках. Группа нардепов от "СН" во главе с руководителем фракции Давидом Арахамией отправилась во Львов, а оттуда - в Ивано-Франковск.

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"Слуга народа" видит в этом возможен срыв или препятствование избирательному процессу определенными политическими оппонентами. Именно поэтому народные депутаты должны защитить право граждан на свободный выбор своих представителей в Верховной Раде", - написали в пресс-службе партии.

28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 в Донецкой и №87 на Ивано-Франковщине. В Ивано-Франковской области наблюдатели зафиксировали, как избирателям после голосования раздавали по 500 грн. По данным ЦИК, после подсчета 67,52% голосов лидируют: Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,30% голосов, Руслан Кошулинский, (ВО "Свобода") - 28,88%, Александр Шевченко ("За будущее") - 28,73%.