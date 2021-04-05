ЦИК установит результаты по 87-у округу после решений судов

Центральная избирательная комиссия приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в округе № 87.

"Непростые выборы состоялись. Есть много сигналов о нарушениях, среди которых серьезное беспокойство вызывают установлены факты исчезновения избирательных бюллетеней.

Призываем правоохранительные органы как можно быстрее провести беспристрастное расследование и привлечь к ответственности лиц, совершивших эти нарушения.

В свою очередь ЦИК будет детально прорабатывать все материалы от ОИК и в пределах своих полномочий устанавливать результаты выборов с учетом судебных решений, которые вступят в законную силу", - сказал председатель ЦИК Олег Диденко.

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28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе.

В минувшую среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум.

Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов".

Подсчет голосов комиссия завершила на 8-е сутки.

По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 31,25%, Шевченко - 29,69%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,86%. Разница между Вирастюком и Шевченко - 749 голосов.