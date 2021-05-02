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воскресенье, 02 мая 2021 09:21

Суд отменил победу Вирастюка

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Суд отменил победу Вирастюка
Суд отменил победу Василий Вирастюк на довыборах в Верховную Раду на Прикарпатье. Фото: unian.ua

Большая палата Верховного суда вечером 1 мая признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидата от "Слуги народа" Василий Вирастюк признан победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев в Facebook.

"Пока нет доступа к решению суда для его полного анализа, но политические и правовые последствия уже интригуют", - написал Клюжев.

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Такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе 87 ЦИК не было обеспечено проверку всех нарушений, что были допущенны и на которые ссылались участники избирательного процесса, указано на сайте ОПОРЫ.

Таким образом Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко на решение ВС от 28 апреля.

Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о результатах выборов в округе и обжаловал этот протокол и действия ЦИКа по установлению результатов в ВС. Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты и отправить ОИК 87-го округа на уточнение протокола. 28 апреля ВС Шевченко отказал полностью.

4 апреля ЦИК сообщила, что в 87-м округе победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Согласно обнародованным результатам, он опередил своего ближайшего конкурента, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко, всего на 749 голосов.

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