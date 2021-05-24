Суд снова отменил признание "слуги" Вирастюка нардепом

Возможно следует ожидать апелляцию, сообщают в "Опора". Фото: Facebook.com/yevheniya.khudzik

Верховный суд снова отменил протокол Центральной избирательной комиссии о признании выдвиженца от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

Соответствующее решение суд принял в воскресенье, 23 мая. В деле по иску другого кандидата Александра Шевченко к ЦИК.

Суд отменил протокол комиссии от 19 мая об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов в округе 87 и признание Вирастюка избранным депутатом.

Также суд отменил пункты постановления ЦИК, которым признано недействительным голосование на шести проблемных участках. Где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Решение Верховный суд принял как суд первой инстанции. В случае подачи апелляции ЦИК или командой кандидата Вирастюка, дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Постановление Большой палаты является окончательным.

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5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом Вирастюка. Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области. Выборы проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции "СН" приезжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом". По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%. Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса. Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени, сообщало движение "Чесно".