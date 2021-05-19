Ко второй годовщине президентства Зеленского: ЦИК признала "слугу" Вирастюка победителем

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 108
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 900
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 405
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 306
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 297
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 882
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 738
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1242
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
6
4
4
11
4
В сети появилось видео &quot;штурма&quot; дома Кличко
В сети появилось видео "штурма" дома Кличко
Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде
Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
&quot;Аваков - черт. Но не только он&quot; - Антоненко
"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела &quot;телеканала Медведчука&quot;
Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"
Видео
Все видео
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду. 75 тыс. людей потеряют жилье - что с нами сделает глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду. 75 тыс. людей потеряют жилье - что с нами сделает глобальное потепление
Просмотров: 783
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 306
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 540
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 360
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 108
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 19:10

Ко второй годовщине президентства Зеленского: ЦИК признала "слугу" Вирастюка победителем

  Комментировать
Ко второй годовщине президентства Зеленского: ЦИК признала &quot;слугу&quot; Вирастюка победителем
Сначала ЦИК отказалась регистрировать Вирастюка нардепом. Фото: chesno.org

Центральная избирательная комиссия в среду составила новый протокол по результатам выборов в округе №87 и признала победу кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Голосование на шести участках ЦИК признала недействительным. Таким образом, не подлежат учету 3189 голосов избирателей.

В результате за Виратсюка - 14 811 голосов, кандидат от "Партия "За будущее" Александра Шевченко - 13 942, а кандидата от "Свободы" Руслана Кошулинского - 13 463.

Завтра, 20 мая, вторая годовщина пребывания Владимира Зеленского на должности президента. Он проведет пресс-конференцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацполиции надо разгадать загадку: в какой момент исчезли бюллетени - "Опора"

5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом Вирастюка.

Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Выборы проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции "СН" призжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом".

По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%.

Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса.

Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени., сообщало движение "Чесно".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ко второй годовщине президентства Зеленского: ЦИК признала "слугу" Вирастюка победителем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11160
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 10566
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5616
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 5031
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 2 Просмотров: 3573
Политика
Профильный комитет рекомендовал назначить Ляшко на должность министра
Профильный комитет рекомендовал назначить Ляшко на должность министра Просмотров: 9
Суд обязал прокуроров вернуть "регионалке" Богатыревой золотой слиток
Суд обязал прокуроров вернуть "регионалке" Богатыревой золотой слиток Просмотров: 144
10 млн прививок за лето и интересная команда: Ляшко озвучил планы на должности министра
10 млн прививок за лето и интересная команда: Ляшко озвучил планы на должности министра 1 Просмотров: 189
2,5 ч. и новый модератор: появились подробности пресс-конференции Зеленского
2,5 ч. и новый модератор: появились подробности пресс-конференции Зеленского Просмотров: 252
Шуфрич требует санкции против Ермака за "вагнеровцев"
Шуфрич требует санкции против Ермака за "вагнеровцев" Просмотров: 351
Больше всего комментируют
11
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
8
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
2
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
2
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
Голосов: 7072
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть