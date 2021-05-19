Ко второй годовщине президентства Зеленского: ЦИК признала "слугу" Вирастюка победителем

Центральная избирательная комиссия в среду составила новый протокол по результатам выборов в округе №87 и признала победу кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.

Голосование на шести участках ЦИК признала недействительным. Таким образом, не подлежат учету 3189 голосов избирателей.

В результате за Виратсюка - 14 811 голосов, кандидат от "Партия "За будущее" Александра Шевченко - 13 942, а кандидата от "Свободы" Руслана Кошулинского - 13 463.

Завтра, 20 мая, вторая годовщина пребывания Владимира Зеленского на должности президента. Он проведет пресс-конференцию.

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5 мая Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом Вирастюка.

Перед этим Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, которым Вирастюка признано победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Выборы проходили 28 марта. Нардепы из парламентской фракции "СН" призжали на округ "выяснить ситуацию с подсчетом".

По данным ЦИК, за Вирастюка проголосовали 30,95%, кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 30,11%, кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского - 28,51%.

Разница между Вирастюком и Шевченко была 422 голоса.

Перед повторным пересчетом голосов на нескольких участках исчезли 502 бюллетени., сообщало движение "Чесно".