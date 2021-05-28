Суд над Тупицким отложили, его адвокаты не пришли

Суд отложил подготовительное заседание по делу о подкупе свидетеля. Фото: sud.ua

Подольский районный суд города Киева перенес на 8 июня рассмотрение дела в отношении Александра Тупицкого, которого президент Владимир Зеленский уволил с должности судьи Конституционного суда.

Суд перенесен из-за неявки адвокатов, которые были заняты в других судебных заседаниях, пишет Укрінформ.

Суд признал такие причины уважительными.

"Это заседание провели. Мы подавали ходатайство и причины неявки были признаны уважительными. Перенесли на 8 июня на 10:00", - сказал адвокат.

Суд назначал на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля.

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27 марта президент Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда. На этой неделе прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Тупицкого.