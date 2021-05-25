Тупицкого будут судить. Прокуратура передала обвинительный акт

Прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Александра Тупицкого, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности председателя Конституционного суда и отменил его назначение судьей.
Обвинительный акт передали в Подольский районный суд города Киева, сообщил во вторник Офис генерального прокурора.
По фактам совершения уголовных преступлений по статьям "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа" и "Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения".
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Следствие установило - в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда, которого разыскивают, подкупил свидетеля.
Цель - чтобы свидетель отказался от показаний или предоставил заведомо ложные в уголовном производстве о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
Кроме того, в течение 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания.
Досудебное расследование вели следователи Государственного бюро расследований.
27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.
Ранее президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности.
В декабре прошлого года офис генерального прокурора сообщал, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.
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