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вторник, 25 мая 2021 12:13

Тупицкого будут судить. Прокуратура передала обвинительный акт

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Тупицкого будут судить. Прокуратура передала обвинительный акт
Будут судить за преступления против правосудия, сообщает Офис генпрокурора. Фото: rbc.ua

Прокуратура передала в суд обвинительный акт касательно Александра Тупицкого, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности председателя Конституционного суда и отменил его назначение судьей.

Обвинительный акт передали в Подольский районный суд города Киева, сообщил во вторник Офис генерального прокурора.

По фактам совершения уголовных преступлений по статьям "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа" и "Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения".

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Следствие установило - в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда, которого разыскивают, подкупил свидетеля.

Цель - чтобы свидетель отказался от показаний или предоставил заведомо ложные в уголовном производстве о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, в течение 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания.

Досудебное расследование вели следователи Государственного бюро расследований.

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Виктора Януковича с 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями Конституционного суда.

Ранее президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности.

В декабре прошлого года офис генерального прокурора сообщал, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

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