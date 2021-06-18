Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе

Владислав Поляк избирался по мажоритарному округу в Закарпатской области. Фото: Facebook.com/poliakvladislav

В следующую среду, 23 июня, состоится суд в отношении народного депутата Владислава Поляка из группы "Довіра" по уголовному делу о кнопкодавстве. Об этом сообщило движение "Чесно".

Первое заседание состоялось 16 июня во Печерском районном суде города Киева. Заседание вела судья Светлана Шепутько с участием прокурора Константина Цирфы, самого нардепа и его адвоката.

Сторона защиты не выразила возражений ходатайству прокурора о вызове на следующее заседание свидетелей по делу - представителей движения "Чесно", работников Аппарата Верховной Рады и народных депутатов, которые были свидетелями совершения правонарушения.

Заседание 23 июня начнется в 13:00. На нем судья должен объявить обвинительный акт касательно Поляка, а также назначить порядок исследования письменных и видеодоказательств по уголовному делу, сообщили активисты.

О том, что Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения, сообщало движение "Чесно".

Офис Генерального прокурора, который возглавлял Руслан Рябошапка, в тот же день, 21 февраля 2019-го, открыл уголовное производство.

Когда ОГП возглавила Ирина Венедиктова, активисты передали прокуратуре смартфон, на который сняли кнопкодавство.

В мае в суд направили обвинительный акт касательно нардепа.

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В прошлом году вступил в силу закон об обеспечении личного голосования народными депутатами. За кнопкодавство нардепу грозит штраф в 51-85 тыс. грн.

В случае признания депутата виновным и вступления в силу обвинительного приговора, нардеп будет досрочно лишен мандата, сообщало движение "Чесно".

Статья 84-я Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.