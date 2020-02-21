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пятница, 21 февраля 2020 16:40

Штраф и на выход из Рады. Разумкову показали первого кнопкодава в законе
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В пятницу, 21 февраля, внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Это первый зафиксированный случай кнопкодавства после вступления в силу закона о криминализации неличного голосования, пишет движение "Чесно"

На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Довіра" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

 
 
 

На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали с обоих мест.

 
 

Впоследствии Поляк еще кнопкодавил. Также нардеп давил на обоих пультах при регистрации.

16 января вступил в силу закон об обеспечении личного голосования народными депутатами. За кнопкодавства нардепу грозит штраф в 51-85 тыс. грн, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.

За расследование правонарушения должно взяться Государственное бюро расследований, но сначала генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора, нардеп будет досрочно лишен мандата, пишет движение.

Автор: УНІАН
  Владислав Поляк избирался по округу №73 в Закарпатской области.
Владислав Поляк избирался по округу №73 в Закарпатской области.

"Теперь мы обращаемся к председателю ВРУ Дмитрию Разумкову и к генеральному прокурору: нарушитель должен понести ответственность по закону и после решения суда оплатить штраф и потерять мандат. И не через 5 или 10 лет, когда этого мандата у него уже и так не будет", - заявляют в "Чесно".

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В Верховной Раде в первый пленарный день 2020 года кнопкодавили двое бывших "регионалов". Кнопкодавили двое внефракционных – Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

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21
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