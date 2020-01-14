Бывшие "регионалы" кнопкодавят в Раде

Новинский жмет кнопки за коллег. Фото: УНИАН

В Верховной Раде в первый пленарный день 2020 года кнопкодавили двое бывших "регионалов".

Кнопкодавилы двое внефракционных – Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов.

Новинский нажал кнопку на своем месте, а затем – на пульте коллеги Мусы Магомедова. Последний впоследствии подошел к месту, однако на табло голосования системы "Рада" видно, что кнопку "за" на пульте Магомедова уже нажали.

Шпенов в свою очередь зарегистрировал себя и отсутствующего в тот момент коллегу Дмитрия Шенцева. В парламенте предыдущего созыва Шпенова уже ловили на неперсональном голосовании.

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Больше всего фактов кнопкодавства зафиксировано среди нардепов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" -– 27. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев, посчитали в движении "Чесно".