Впервые будут судить нардепа-кнопкодава

Владислав Поляк избирался по мажоритарному округу в Закарпатской области. Фото: Facebook-страница нардепа

В суд направили обвинительное заключение в отношении народного депутата из группы "Доверие" Владислава Поляка, сообщила "Украинская правда".

По факту голосования на заседании Верховной Рады вместо другого депутата, сообщил во вторник Офис генерального прокурора, который не называет фамилии нардепа.

Расследование установило - в феврале прошлого года во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" депутат неоднократно голосовал вместо коллеги.

Досудебное расследование вело Государственное бюро расследований.

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О том, что Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения, сообщало движение "Чесно".

Офис Генерального прокурора, который возглавлял Руслан Рябошапка в тот же день, 21 февраля 2019-го, открыл уголовное производство.

Когда ОГП возглавила Ирина Венедиктова, активисты передали прокуратуре смартфон, на который сняли кнопкодавство.

В прошлом году вступил в силу закон об обеспечении личного голосования народными депутатами. За кнопкодавство нардепу грозит штраф в 51-85 тыс. грн.

В случае признания депутата виновным и вступления в силу обвинительного приговора, нардеп будет досрочно лишен мандата, сообщало движение "Чесно".

Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.