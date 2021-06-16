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среда, 16 июня 2021 17:22

"Клумбы тянут на годовую зарплату учителя" - "слугу народа" засыпали в Раде цветами
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Фото: Facebook.com/m.v.savrasov
Facebook.com/j.gryshyna

Народного депутата от "Слуги народа" Юлию Гришину засыпали букетами цветов в сессионном зале Верховной Рады. Фотографии в среду опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

16 июня "слуга" праздновала день рождения.

"Мой лучший день в году! Счастлива!", - написала депутат.

"Когда заходишь в зал ВР и не понимаешь, что происходит", - прокомментировал в соцсети нардеп от "Европейской солидарности" Максим Саврасов.

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"Свирепым гламуром" назвала увиденное бывшая первая вице-спикер Ирина Геращенко.

"Этот свирепый гламур привнесли в ВР "слуги". Бесстыдно превращая сессионный зал то ли в филиал Бессарабки, то ли в Колонный зал Дома Советов. Время от времени они организуют в парламенте парад букетов, соревнуясь в длине, количестве и стоимости этих советских охапок.

С удивлением наблюдала это расточительство последние два года. Безвкусица, нарочитое барство и демонстрация нескромности, преобразование зала правительства в цветочный ларек поражают. Эти клумбы тянут на годовую зарплату учителя или врача. Новые лица привнесли абсолютную безнравственность даже в такую милую традицию - поздравления коллег с днем рождения.

P.S. Попутно благодарю всех, кто на мой ДР услышал мой призыв и вместо букета сделали пожертвование в фонд "Таблеточки". Всем, кто на ДР Марии Ионовой перечислил деньги на приобретение коптера 128-й бригаде", - написала депутат.

На президентских выборах одним из лозунгов кампании Владимира Зеленского было: "Конец эпохи бедности".

Народный депутат от "Слуга народа" Елена Шуляк пришла в Верховную Раду в серьгах за 50 минимальных пенсий.

97 народных депутатов фракции "СН" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

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